المركز الروسي للمصالحة: عودة 250 مدنيًا إلى مدينة دوما

(مصراوي)

أكد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، أن الوضع في الغوطة الشرقية يتجه نحو الاستقرار، وأن 250 مدنيًا عادوا إلى دوما.

وصرح قائد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أن الوضع في الغوطة الشرقية السورية بدأ بالاستقرار، مشيرا إلى أن 250 مدنيًا عادوا إلى منازلهم في دوما.

وقال يفتوشينكو للصحفيين: "الوضع في الغوطة الشرقية يبدأ بالاستقرار، ولا تدور الأعمال القتالية في مدينة دوما، وبدأ السكان بالعودة للحياة الطبيعية وقد عاد 250 شخصا إلى منازلهم".

وأشار مركز المصالحة إلى أنه تم استكمال إخراج مسلحي "جيش الإسلام" من دوما.

وقال: "مركز المصالحة الروسي يستكمل أعمال إخراج ما تبقى من المتطرفين وأفراد من عائلاتهم من مدينة دوما عبر الممر الإنساني في منطقة مخيم الوافدين".

وأشار إلى أنه تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة إخراج 1521 شخصا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الخميس، أن الشرطة العسكرية تباشر عملها في مدينة دوما في الغوطة الشرقية في سوريا، اعتبارا من اليوم.

وجاء في بيان الوزارة: "اعتبارا من اليوم، تعمل في مدينة دوما وحدات الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية، وهي تعتبر ضامن القانون والنظام في المدينة".