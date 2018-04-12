بالإحداثيات والصور.. خرائط الحرب المحتملة في سوريا

تقرير - عبد الوهاب عليوة ومها صلاح الدين:

كل ما يصدر عن واشنطن وموسكو ولندن وسوريا، يوحي بالتوجه إلى حرب واسعة النطاق، إذا ما نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بتوجيه ضربة عسكرية إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

في موسكو، بات الأمر محسوما، "سنسقط أي صواريخ تطلق على سوريا ونرد على مصدر النيران". وفي واشنطن، يبدو أن القطار يتوجه للحرب، فسرعان ما رد ترامب على روسيا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قائلا: "تعهدت روسيا بإسقاط أي وكل قذيفة يتم إطلاقها على سوريا. لذلك عليها الاستعداد، لأن الصواريخ في طريقها، وستكون جيدة وذكية!".

وفي لندن، قرعت طبول الحرب، وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنها مستعدة للموافقة على المشاركة في الحرب من دون الحصول على موافقة البرلمان.

تحركات عسكرية مكثفة نحو سماء وسواحل سوريا، واستنفار في القواعد العسكرية داخلها وخارجها لدول يبدو أنها اجتمعت على الحرب. "مصراوي" يرصد "خارطة الحرب المحتملة" وأماكن القواعد العسكرية والوحدات البحرية والجوية التي قد تشارك فيها.

أمريكا.. تحرك بعد تغريدة

لم يكذب الجيش الأمريكي خبرا، وسارع لتنفيذ تهديد "تويتة ترامب" وحركت البحرية الأمريكية مدمرات وحاملة طائرات صوب السواحل السورية... شاهد التحركات الأمريكية:

قواعد أمريكا خارج سوريا

التحركات الأمريكية لم تقف عند قوات المارينز، وبدأت تحركات واستعدادات داخل 4 قواعد تمتلكها الدولة العظمى في المنطقة:



قاعدة العديد في قطر

الإحداثيات: 25°7'0"N 51°19'8"E

قاعدة جوية غرب الدوحة، معروفة باسم مطار أبو نحلة، تعتبر المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في الخليج، وتوجد بها فرقة التحليق الجوي 379 الأمريكية.

قاعدة إنجرليك بتركيا

الإحداثيات: 37°0'20"N 35°25'28"E

تقع في قرية إنجرليك التركية، بالقرب من مدينة أضنة جنوب تركيا، وهي قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي، وتعد مقر الجناح الجوي الأمريكي 39 ، مساحتها 1335 هكتارا، تم بناؤها عام 1951، ولعبت دورا محوريا في الحرب الباردة، إذ كانت طائرات التجسس الأمريكية تنطلق منها.

ولازالت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد عليها في حربها بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في سوريا والعراق.

قاعدة قرية الإسكان بالسعودية

الإحداثيات: 24°34'53"N 46°51'41"E

قاعدة عسكرية صغيرة بها مئات من جنود الجيش الأمريكي، أقاموا بها بعد أن غادروا قاعدة الأمير سلطان الجوية بالرياض بعد حرب عاصفة الصحراء. فيما انتقل حوالي 4500 جندي أمريكي إلى قاعدة أخرى بقطر.

قاعدة الشهيد موفق السلطي في الأردن

الإحداثيات: 31°50'16"N 36°47'5"E

قاعدة جوية افتتحها الملك حسين في مايو 1981، سميت على اسم الشهيد الطيار موفق السلطي، الذي استشهد في مواجهة الطائرات الإسرائيلية عام 1966. حاولت الإدارة الأمريكية تأهيلها كبديل لقواعدها في تركيا وقطر، عبر تطويرها بأكثر من 143 مليون دولار.

بريطانيا.. الحليف الأمريكي

لم تقف لندن عند حد الدعم بالكلام، وحركت بالفعل قطعا عسكرية باتجاه سوريا، وفق ما أعلنت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، في 11 إبريل 2018.

القطع العسكرية: غواصة عسكرية بريطانية

المهمة: أوامر من رئيسة الوزراء بالاستعداد لتوجيه ضربات ضد أهداف عسكرية سورية.

خريطة الوحدات الروسية

على عكس أمريكا وبريطانيا، لم تكن روسيا تحتاج لتحريك أي وحدات جديدة، فموسكو لديها بالفعل غواصات وقطع بحرية تشارك في العمليات في سوريا، إضافة لنشرها أنظمة مضادة للطائرات والصواريخ على الأراضي السورية.

سوريا.. التحرك على الأرض

لم يفوت الجيش السوري الفرصة، يبدو أن العالم كله يتحرك لخوض حرب على أرضه، وربما هدفها إنهاء وجوده. وعلى مدى الساعات الماضية رصدت تحركات مكثفة للوحدات العسكرية سواء من الجيش العربي السوري أو القوات الإيرانية الداعمة له، على الأراضي السورية.

الجيش السوري

المصدر: رويترز

التاريخ: 11ابريل 2018

التحرك العسكري: نقل معدات وعتاد عسكري

مكان التحرك: قواعد جوية سورية

الذهاب: غير معلوم

قواعد الخصوم على أرض واحدة

الاستنفار على الأرض، لم يتوقف عند تحريك معدات وقوات في بعض الاتجاهات، وأعلنت القواعد العسكرية سواء الخاضعة للإدارة السورية أو الروسية أو الإيرانية أو الأمريكية في الأراضي السورية حالة الاستنفار، باعتبارها أهدافا محتملة للضربات. وربما استعدادا للضرب.

قاعدة الضمير العسكرية

الإحداثيات: 33°38'49"N 36°39'42"E

تتواجد بمطار الضمير الحربي، ثاني أكبر المطارات العسكرية السورية، شرق مدنية الضمير التي تبعد مسافة 40 كيلو متر عن العاصمة السورية "دمشق".

ويعتبر المطار منطقة استراتيجية وقاعدة عسكرية، خاضعة لسيطرة الجيش السوري، ومنذ قدوم القوات الروسية إلى سوريا في سبتمبر 2015، تولى ضباط روس الإدارة والإشراف على العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الجوية السورية من القاعدة العسكرية.

قاعدة الشعيرات

الإحداثيات: 34°29'36"N 36°54'41"E

تقع في مدنية الشعيرات، بمحافظة حمص، تابعة للقوات السورية وتقوم القوات الروسية بالإشراف على بعض العمليات القتالية التي تنطلق منها. وتعرضت في إبريل 2017 لهجوم صاروخي نفذته مدمرتان للبحرية الأمريكية.

روسيا تستقر

قاعدة حميم العسكرية

الإحداثيات: 35°24'6"N 35°56'56"E

قاعدة عسكرية تقع جنوب شرق مدينة اللاذقية السورية، تمتد مسارات هبوط الطائرات فيها إلى مطار باسل الأسد الدولي.

وفي أواخر أغسطس 2015 ، وقعت روسيا اتفاقا مع سوريا، يمنح القوات الروسية حق استخدامها لأجل غير مسمى، وانطلقت منها الضربات الجوية التي استطاعت تغير المعادلة على الأرض لصالح النظام السوري، وأجرت روسيا توسيعات فيها أواخر 2016 بهدف تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل كامل.

قاعدة تدمر الجوية

الإحداثيات 34°33'35"N 38°18'57"E

تقع بمطار تدمر، وهي معسكر للجنود والضباط الروس، منذ نشأتها في أواخر مارس 2016 بعد نجاح القوات الروسية والسورية في استعادة المدينة من داعش، ويستخدمها سلاح الجو السوري والقوات الجوية الروسية.

قاعدة طرطوس البحرية

الإحداثيات: 34°54'49"N 35°52'11"E

القاعدة الروسية البحرية الوحيدة في البحر المتوسط, وتمثل رمزا لنفوذ روسيا في المنطقة، تضم 11 سفينة حربية وصواريخ إس 300 للدفاع الجوي.

قاعدة حماة

الإحداثيات: 35°7'7"N 36°42'39"E

أقامتها القوات الروسية كمركز لقواتها البرية في مطار مدنية حماة وسط سوريا، ورفع العلم الروسي عليه بعد أن كان مقرّاً للفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري.

قاعدة المزة

الإحداثيات: 33°28'43"N 36°13'32"E

تقع بمطار المزة العسكري، وتضم ملاجئ لطائرات، ومخابئ وسراديب لتحتمي بها القوات في حالة وجود أي ضربة جوية.

إيران هنا أيضا

إيران، حليف الأسد المخلص، لديها أيضا قواعد عسكرية على الأرض السورية، أبرزها:

القاعدة الإيرانية العسكرية

الإحداثيات: 33°23'33"N 36°29'41"E

تتواجد بمطار دمشق الدولي، ومخصصة لقوات الحرس الثوري الإيراني، وتتحرك منها القوات الإيرانية الداعمة لنظام السوري.

بها مخابئ للطائرات العسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ، وقاعدة صاروخية مضادة للطائرات.

قاعدة جبل عزان

الإحداثيات: 36°3'24"N 37°10'16"E

تقع في ريف حلب فوق منطقة استراتيجية مرتفعة. تطل على مناطق شاسعة من ريف حلب الجنوبي والغربي.

قاعدة الست زينب

الإحداثيات: 33°27'30"N 36°21'21"E

تتواجد بها قوات من الحرس الثوري الإيراني وقاعدة طائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية السورية.

أمريكا.. الخصم موجود على الأرض

لم تكتف أمريكا بقواعدها الأربعة في المنطقة، وأنشأت عدة قواعد عسكرية في سوريا، خلال السنوات الماضية. ليقف الخصم على الأرض السورية.

قاعدة تل بيدر العسكرية

الإحداثيات: 36°44'34"N 40°34'47"E

في يناير 2017 اتخذت القوات الأمريكية من معسكر تل بيدر قاعدة جديدة، انتقل إليها 800 جندي أمريكي مدعومين بالمعدات والآليات العسكرية.

قاعدة خراب عشق

الإحداثيات: 36°32'51"N 38°35'14"E

تقع في غرب مدينة عين عيسى في شمال سوريا

قاعدة عين عيسى

الإحداثيات: 36°15'40"N 38°55'34"E

هي أكبر قواعد الجيش الأمريكي في سوريا من حيث المساحة، وتقع شمال سوريا.

قاعدة عين العرب

الإحداثيات: 36°35'5"N 37°56'32"E

توجد في ريف حلب الشمالي، وبها خبراء يشرفون على علميات التحالف الدولي في سوريا.

قاعدة الرميلان

الإحداثيات: 36°53'52"N 41°59'46"E

تقع في مطار الرميلان شرق مدينة القامشلي التي تتشارك حدودها مع العراق، أنشأت في أكتوبر 2015.