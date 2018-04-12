وزير الخارجية القطري: "لا يمكن التعليق على قناة سلوى"

(مصراوي)

علق وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على مشروع قناة "سلوى" السعودية المقرر تنفيذه لتحويل قطر إلى جزيرة، قائلًا: "تلك أمور لا قيمة لها ولا يمكن التعليق عليها".

وأضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتفق مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في "أن الأزمة الخليجية لا داعي لها ويجب أن تنتهي وأن تعود الوحدة بين دول الخليج مرة أخرى".

وحول مطالب دول المقاطعة، قال إن "قطر لم تدعم الإرهاب قط ولم تتسامح مع من يمولونه، تلك اتهامات باطلة".

وعن اتهام دول المقاطعة لقطر بأن لها علاقات مع إيران، قال وزير الخارجية "هذا الاتهام مضحك، مؤكدًا أن موقف الدوحة من طهران هو أنهم جيران، "ليس لدينا علاقات خاصة مع طهران، بل على العكس لدينا اختلافات كثيرة مع سياساتهم في المنطقة، وخاصة في سوريا".

يذكر أن السعودية كشفت مؤخرًا عن مشروع لشق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، من سلوى إلى خور العديد، مشيرة إلى أن تكتلا استثماريا من القطاع الخاص سيقوم بتنفيذه.

وأفادت صحيفة "سبق" في هذا الشأن، بأن المشروع سيمول بالكامل من قبل جهات استثمارية سعودية وإماراتية، وستكون السيادة فيه كاملة للسعودية، في حين ستتولى شركات مصرية متخصصة بعمليات الحفر المائية القيام في هذا المشروع.