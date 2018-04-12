مصدر أمريكي: واشنطن قد تهاجم هذه الأهداف في سوريا

(مصراوي)

كشف مصدر أمريكي، أن الولايات المتحدة حددت 8 أهداف محتملة لضرباتها الصاروخية المتوقعة في سوريا، حسبما ذكر موقع قناة CNBC الأمريكية.

وأوضح المصدر، في حواره مع القناة، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الأهداف الـ8، تشمل "مطارين سوريين ومركزًا للأبحاث العلمية ومصنعًا لإنتاج الأسلحة الكيميائية".

وقال المصدر: "ندرس الوضع الكامل بشكل جديد ومفصل ودقيق للغاية، وسنرى ماذا سيحدث"، ولم يكشف المصدر الأمريكي عن أي تفاصل إضافية حول الأهداف الـ8.

ويأتي هذا التصريح وسط توتر متزايد على خلفية إعلان الولايات المتحدة أواخر الأسبوع الماضي، أنها سترد على ما تصفه بالهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما السورية، الذي حملت السلطات السورية المسؤولية عن تنفيذه.

وتصاعدت لهجة التهديدات الأمريكية أمس على لسان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قال إن صواريخ الولايات المتحدة "قادمة" إلى سوريا، فيما نصح روسيا، التي تعهدت سابقا بإسقاطها حال توجيهها ضد عناصر الجيش الروسي، بالاستعداد لها، إلا أنه قال اليوم إنه لم يحدد أي جدول زمني لتوجيه ضربة لسوريا.