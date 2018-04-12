بيرو تحث رجال الأعمال على محاربة الفساد قبل قمة الأمريكيتين

ليما (د ب أ)

دعا رئيس بيرو مارتن فيتسارا اليوم الخميس، كبار رجال الأعمال إلى مساعدة الحكومات على مكافحة الفساد عشية قمة الأمريكيتين، التي من المقرر أن تركز على فضائح الكسب غير المشروع والفساد الضخمة التي تعصف بأمريكا اللاتينية.

وقال فيتسارا، في اجتماع لكبار رجال الأعمال قبل القمة التي من المنتظر أن يشارك فيها قادة أو وفود من نحو 30 دولة في ليما عاصمة بيرو: "العمل أصبح ضروريًا خارج نطاق القطاع العام".

وتولى فيتسارا 55 عامًا منصب الرئاسة، في أواخر مارس الماضي بعد أن استقال سلفه بيدرو بابلو كوتشينسكي بسبب مزاعم بالفساد.

ونفى كوتشينسكي الحصول على رشى من شركة البناء العملاقة البرازيلية أوديبريشت التي اعترفت بدفع ما يقرب من 800 مليون دولار كرشى في 12 دولة منها 10 في أمريكا اللاتينية.

وفي الوقت نفسه ، تم نشر أكثر من 16 ألف رجل شرطة في ليما قبل انعقاد القمة، التي خيم عليها غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وألغى ترامب حضوره بسبب تركيزه على إعداد رد فعل الولايات المتحدة على هجوم مزعوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا.