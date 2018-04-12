صحيفة: الصين تجري مناورات بحرية لدعم روسيا في النزاع السوري

بكين - (أ ش أ)

أعلنت الصين، اليوم الخميس، في خطوة مفاجئة إجراء مناورات بالنيران الحية في مضيق تايوان الأسبوع المقبل، في رسالة إلى تايبيه واستعراض لإظهار دعم جيوسياسي لحليفتهم روسيا أثناء خلافها مع الولايات المتحدة حول سوريا.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية إن الإعلان جاء بعد ساعات من زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج لجزيرة هاينان جنوب البلاد لمشاهدة أكبر عرض عسكري بحري في تاريخ الصين، في "استعراض عضلات" وسط تنافس متنامي بين بكين وواشنطن.

ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري الصيني أنتوني ونج دونج، أن النزاع العسكري بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا "قد يندلع في أي وقت" ، مشيرا إلى أن المناورات البحرية الصينية في مضيق تايوان يهدف الى إظهار دعم بكين الاستراتيجي لموسكو ، عن طريق تحويل الانتباه العالمي عن الأزمة السورية بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف القوات الحكومية هناك.

وقال الخبير " من المرجح جدا أن الصين كشريك استراتيجي لروسيا تستخدم قواتها البحرية لإظهار دعمها السياسي لموسكو في هذه اللحظة الحساسة ، إن القوات البحرية الصينية تلقت أوامر بنقل مناوراتها إلى مضيق تايوان لاختبار استجابتها لحالات الطوارئ خلال القتال".

وذكرت الصحيفة أن المناورات الحية من المتوقع أن تجرى في 18 أبريل الجاري لتصبح أول تدريبات بحرية للصين منذ سبتمبر 2015 ، قبيل انتخابات الرئاسة على جزيرة تايوان.

وأشارت إلى أن العرض العسكري البحري، اليوم الخميس، تضمن أول حاملة طائرات صينية و50 سفينة حربية أخرى ، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف جندي و80 طائرة بينها مقاتلات وطائرات استطلاع وطائرات قصف.