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روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن بحضور جوتيريش

09:01 م الخميس 12 أبريل 2018
روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن بحضور جوتيريش

(مصراوي)

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا دعت إلى اجتماع مفتوح لمجلس الأمن، فيما يتعلق بتهديد السلام حول الوضع في سوريا، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال نيبينزيا: "سنطلب قريبًا من مجلس الأمن، عقد اجتماع مفتوح بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشة هذه القضية".

روسيا مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا أنطونيو جوتيريش

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