محكمة يونانية ترفض تسليم مشتبه بها في مقتل صحفية مالطا

أثينا - (أ ش أ)

رفضت محكمة يونانية تسليم مشتبه بها إلى مالطا ساعدت صحفية استقصائية من الأخيرة في جمع معلومات حول عمليات غسيل أموال.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الخميس أن السلطات في مالطا تريد إلقاء القبض على مصرفية روسية سابقة تُدعى "ماريا إفيموفا" للاشتباه في تقديمها أدلة كاذبة كان من الممكن أن تؤدى إلى إدانة شخص آخر، وتوجيه اتهامات غير صحيحة للسلطات ، إضافة إلى السرقة.

وأضافت الشبكة أن إفيموفا ، البالغة من العمر 35 عاماً، قدّمت الدعم للصحفية المالطية "دافني كروانا جاليتزيا" التي قُتلت في انفجار سيارة في 16 أكتوبر الماضي ، مشيرة إلى أن 3 أشخاص آخرين من مالطا ينتظرون المحاكمة في هذه القضية بتهمة القتل.

وأمرت المحكمة اليونانية اليوم بإطلاق سراح إفيموفا من السجن الذي تنتظر فيه جلسة تسليمها.

وكانت الشرطة اليونانية أعلنت الشهر الماضي أن الروسية المشتبه في علاقتها بمقتل الصحفية المالطية العام الماضي سلّمت نفسها طواعية إلى الشرطة في العاصمة أثينا "خوفاً على حياتها