اعتراض صاروخ باليستي تم إطلاقه نحو جازان

(مصراوي)

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي، عن اعتراض صاروخ باليستي تم إطلاقه نحو مدينة جازان جنوبي المملكة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي، اعترضت 3 صواريخ تم إطلاقها أمس الأربعاء، فوق سماء المملكة.

وذكرت القناة "الإخبارية" السعودية، أمس الأربعاء، في تغريدة على "تويتر"، أن قوات الدفاع دمرت صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

وأضافت، أن الدفاعات الجوية تصدّت ودمرت أيضًا صاروخًا باليستيًا أطلقه أنصار الله باتجاه جازان.

وصرح المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية العقيد الركن الطيار تركي بن صالح، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار حاولت استهداف مطار أبها، مضيفًا أنه تم تدمير طائرة أخرى حاولت مهاجمة إحدى الأعيان المدنية في جازان، بحسب ما أفادت "الإخبارية" السعودية.