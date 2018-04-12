بوتين يتعهد بالاستمرار في تحقيق البرنامج القمري الروسي

(مصراوي)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عزم روسيا على تحقيق البرنامج القمري الوطني، ونية بلاده بلوغ المدار القمري وإنشاء محطة هناك، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأثناء زيارته لجناح "الفضاء" في معرض إنجازات الاقتصاد الوطني (في دي إن خا)، قال بوتين مجيبًا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستزور القمر أم لا، إن "البرنامج مخطط له حتى عام 2030. وينتهي حاليا العمل على تصميم مركبة (فيديراتسيا)، وبدأ العمل على تصميم صاروخ فائق الثقل سيستخدم أيضا عند القيام برحلات فضائية إلى القمر. لا شك أننا سنبذل الجهود من أجل إنجاز هذا البرنامج".

وأشار الرئيس إلى أن روسيا تعتزم بلوغ المدار القمري وإنشاء محطة مدارية هناك. وأوضح قائلا: "أولا محطة مدارية، ثم هبوط المركبات على سطح القمر".