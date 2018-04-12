"النواب الأمريكي": ترامب معه "تفويض" باستخدام القوة العسكرية في سوريا

(مصراوي)

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول رايان، إن الرئيس دونالد ترامب يمتلك "تفويضًا قائمًا" يمنحه السلطة التي يحتاج عليها للرد على الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه إيران وروسيا.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم الخميس، قول رايان إن الولايات المتحدة لديها التزام بقيادة الرد العالمي على الهجوم الكيماوي المشتبه في سوريا.

وأضاف أن الرئيس ترامب يمتلك تفويضًا باستخدام "القوة العسكرية"، بعدما ارتكب الرئيس السوري بشار الأسد ومن يدعموه في طهران وموسكو من "أعمال وحشية". وتابع "أعتقد أن الولايات المتحدة عليها التزام لقيادة الرد العالمي لمحاسبة المسسؤولين عن ذلك".

ولفت رايان بحسب رويترز إلى أن ترامب ليس بحاجة إلى تفويض جديد من الكونجرس لاستخدام القوة العسكرية لأن "هناك تفويضا قائما يمنحه السلطة التي يحتاج إليها لفعل ما قد يفعله أو لا يفعله".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أنه سيجري اجتماعًا اليوم الخميس بشأن الأوضاع في سوريا، وأنه على وشك اتخاذ قرار بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية هناك.

وقال ترامب: "نجري عددًا من الاجتماعات اليوم وسنرى ما سيحدث"، مضيفًا "الآن علينا اتخاذ بعض القرارات، لذلك سوف يتم اتخاذها في وقت قريب".

وهدد الرئيس الأمريكي أمس الأربعاء بأن الصواريخ قادمة إلى سوريا وعلى روسيا أن تنظرها عقب تهديد موسكو بأنها ستسقط أي قذائف نحو سوريا.