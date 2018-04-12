اجتماع لوزراء خارجية دول المقاطعة للتأكيد على مطالبهم الـ13 من قطر

(مصراوي)

عقد وزراء خارجية الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، اليوم الخميس، اجتماعًا تشاوريًا على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن الوزراء أكدوا على تمسك الدول الأربع بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الست أساسا ضروريا لإقامة علاقة طبيعية مع قطر.

وفرضت الدول مقاطعة دبلوماسية على قطر منذ يونيو الماضي وأغلقت السعودية والإمارات والبحرين حدودها الجوية والبرية والبحرية أمام الدوحة.

واتهمت الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب والعمل مع إيران على عدم استقرار المنطقة، وهو ما نفيته الدوحة.

وأصدرت الدول أيضًا قائمة بمطالب ثلاثة عشر من أجل عودة العلاقات الطبيعية مع الدوحة أبرزها عدم دعم الإرهاب وتسليم المطلوبين الموضوعين على قائمة الإرهاب في الدول الأربع. كما طالبوا الدوحة بعدم التدخل في شئون دول الجوار وإغلاق قناة الجزيرة.