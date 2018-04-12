وزير الخارجية الألماني: لم تُطرح مشاركتنا في ضربة عسكرية ضد سوريا للنقاش

أوكسفورد (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن الحكومة الاتحادية لم تدرس أبدا أية مشاركة من جانبها في شن ضربة عسكرية ضد سوريا.

وقال ماس، اليوم الخميس في مدينة أوكسفورد البريطانية: "لم يُطرح في أي مكان مطلقا للنقاش أن نشارك في ضربات عسكرية ضد سوريا كرد فعل على الهجوم بالغاز السام، الذي حدث أكثر من مرة في هذه الحرب المستمرة حاليا منذ سبعة أعوام".

ولكنه أكد أن ألمانيا لا تتهرب من القيام بعمليات عسكرية، لافتًا إلى العدد الكبير للمهام التي يشارك فيها الجيش الألماني في الخارج.

كان ماس قد صرح في العاصمة الأيرلندية دبلن في وقت سابق اليوم الخميس، أنه لم يُطلب من ألمانيا المشاركة في توجيه ضربة عسكرية لسوريا.

واستبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم أيضًا، أن يشارك جيش بلادها في توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، كرد فعل عسكري على الهجوم المزعوم بالغاز السام في مدينة دوما السورية.

كانت الولايات المتحدة هددت بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، ردا على ما تقول إنه هجوم بسلاح كيمياوي على دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي.

ونفت سوريا وروسيا شن مثل هذا الهجوم.