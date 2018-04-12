السبت.. وفد "حظر الأسلحة الكيماوية" يبدأ التحقيق في هجوم دوما المزعوم

(مصراوي)

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اليوم الخميس، إن مهمة فريقها في مدينة دوما السورية ستبدأ يوم السبت المقبل، وذلك لتحقيق في مزاعم استخدام الحكومة السورية للسلاح الكيماوي في قصف المدينة.

وطالبت روسيا والحكومة السورية بوصول وفد من الأممية للتحقيق في الاتهامات ضدهم، وهو ما قبلت به المنظمة.

واتهمت منظمات معارضة سورية الحكومة بقصف مدينة دوما بالأسلحة الكيماوية ما أسفر عن مقتل أكثر من 71 شخصًا بينهم عدد كبير من الأطفال.

ومن جانبه قال المبعوث السوري بالأمم المتحدة بشار الجعفري، إن فريقين من محققي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سيصلان إلى سوريا يومي الخميس والجمعة للتحقيق في الهجوم المزعوم.

وأضاف بحسب رويترز أن أحد الفريقين سيصل يوم الخميس والآخر يوم الجمعة وأن "الحكومة السورية على استعداد لمرافقتهما حيث يريدان وفي أي وقت يرغبان".

وتابع حديثه "أرسلت أربعة جوازات سفر إلى السفارة السورية في بروكسل وتم منح التأشيرات على الفور". وأفاد بأن "سوريا مستعدة لمنح تأشيرات للمفتشين على الحدود السورية مع لبنان".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح أمس الأربعاء باستهداف سوريا بالصواريخ الذكية بعد تحميل حكومتها وروسيا مسئولية الهجوم المزعوم على مدينة دوما.