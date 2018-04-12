 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يحارب الأسد أزمة الزمالك سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

مقتل 10 أشخاص في انفجار استهدف مقبرة ببلدة "الشرقاط" العراقية

06:04 م الخميس 12 أبريل 2018
مقتل 10 أشخاص في انفجار استهدف مقبرة ببلدة "الشرقاط" العراقية

(مصراوي)

قُتل عشرة أشخاص على الأقل، في انفجار استهدف مقبرة في بلدة الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس.

وأعلن القائم بمقام رئيس بلدية الشرقاط علي دودح، في بيان، أن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون إثر انفجار عبوات ناسفة في مقبرة بقرية "اسديرة" التابعة لبلدة الشرقاط.

وأضاف البيان، أن العبوات انفجرت أثناء حفر قبور لقتلى من أبناء المدينة، ليلة أمس، في مقبرة القرية 45 كم شمال صلاح الدين.

بلدة الشرقاط محافظة صلاح الدين العراق انفجار

الخبر التالى:

ترامب: نجتمع اليوم لاتخاذ قرار حول سوريا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان