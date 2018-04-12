مقتل 10 أشخاص في انفجار استهدف مقبرة ببلدة "الشرقاط" العراقية

(مصراوي)

قُتل عشرة أشخاص على الأقل، في انفجار استهدف مقبرة في بلدة الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس.

وأعلن القائم بمقام رئيس بلدية الشرقاط علي دودح، في بيان، أن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون إثر انفجار عبوات ناسفة في مقبرة بقرية "اسديرة" التابعة لبلدة الشرقاط.

وأضاف البيان، أن العبوات انفجرت أثناء حفر قبور لقتلى من أبناء المدينة، ليلة أمس، في مقبرة القرية 45 كم شمال صلاح الدين.