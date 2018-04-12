بريطانيا تطالب بعقد جلسة لمجلس الأمن حول تسميم سكريبال

لندن/لاهاي (د ب أ)

طالبت بريطانيا، اليوم الخميس، بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا، بغاز أعصاب في جنوب البلاد خلال مارس الماضي.

أكدت ذلك وزارة الخارجية البريطانية اليوم في لندن، مشيرة إلى أن الجلسة ينتظر عقدها خلال الأسبوع المقبل.

وتعتزم بريطانيا إجراء مشاورات بشأن نتائج الفحوص التي قام بها خبراء من المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في هذا الصدد، حيث أكد الخبراء التحليلات البريطانية بأن سكريبال وابنته تعرضا للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك، الذي تم تصنيعه إبان الاتحاد السوفيتي، غير أن المنظمة لم تدل اليوم الخميس من مقرها في لاهاي بشيء عن مصدر الغاز السام.

كانت السلطات البريطانية عثرت بداية مارس الماضي على سكريبال وابنته فاقدي الوعي على أحد مقاعد المنتزهات بمدينة سالزبري جنوب بريطانيا.

تتهم بريطانيا روسيا بالمسؤولية عن الهجوم، إلا أن روسيا تنفي ذلك بشدة.