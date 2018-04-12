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ماتيس: سنتواصل مع الكونجرس قبل الهجوم على سوريا

05:06 م الخميس 12 أبريل 2018
ماتيس: سنتواصل مع الكونجرس قبل الهجوم على سوريا

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

(مصراوي)

تعهد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الخميس، بالتواصل مع الكونجرس قبل أي هجوم على سوريا، بحسب "سكاي نيوز".

وأوضح وزير الدفاع، أن هجومًا كيماويًا وقع في سوريا ونبحث الآن عن أدلة.

وأكد ماتيس - في لجنة استماع بمجلس الشيوخ - أن روسيا متواطئة حول احتفاظ سوريا بأسلحة كيماوية.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، على التزام الولايات المتحدة بإنهاء الحرب في سوريا عبر مسار محادثات جنيف.

وأعلن ماتيس، في جلسة الاستماع، أن الولايات المتحدة تتطلع لتجنب تأجيج تصعيد يصبح خارج السيطرة في سوريا.

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