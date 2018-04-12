من الرياض تبدأ عملية "استرجاع العرب لدورهم"

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، الخميس، إن استرجاع العرب لدورهم تبدأ من العاصمة السعودية الرياض، حيث تنعقد القمة العربية الـ29.

وذكر أنور قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر "من الرياض عاصمة العزم والحزم العربي مشاركا في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة، نسعى لبلورة مواقف موحدة تعزز الاستقرار وترفض التدخلات الإقليمية في شؤوننا، وتفعِل الدور العربي في قضايا المنطقة".

وتابع "مواقف الإمارات الوسطية والمعتدلة الساعية إلى بلورة إجماع عربي دور نفخر به ونجد فيه الرسالة السامية في هذه الظروف المضطربة، من الرياض العزيزة تبدأ إرهاصات إسترجاع العرب لدورهم".

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العربي تحضيرا للقمة "تؤكد حكومة بلادي على ضرورة توحيد الجهود سعيا لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية بما يخدم مصلحة الدول ويحافظ على أمنها واستقرارها".

يذكر أن القمة العربية السابقة عقدت في 29 مارس في منطقة البحر الميت في الأردن، بمشاركة جميع الدول، باستثناء سوريا، التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ العام 2011.