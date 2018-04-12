وسط تصاعد التوتر.. طائرات حربية تنشر الرعب بتل أبيب

القاهرة - (مصراوي):

تلقت خطوط الطوارئ لدى الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مئات المكالمات من مواطنين أرعبتهم طائرات حربية حلقت على علو منخفض فوق تل أبيب، في وقت يزداد التوتر على الحدود الشمالية مع سوريا.

وأطلقت المقاتلات الحربية نيران مضادة للصواريخ ونفذت مناورات قتالية فوق المدينة، وذلك ضمن تدريب سنوي لسلاح الجو الإسرائيلي، يسبق ما يسمى "احتفال استقلال إسرائيل" - بحسب ما ورد بشبكة سكاي نيوز.

وما فاقم من الأمر أن سكان تل أبيب لم يتلقوا إخطارا مسبقا بتحليق الطائرات، التي من المفترض أن تشارك في الاحتفال السنوي المقرر في 19 أبريل الجاري.

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بياناً تطمينياً للسكان وقالت فيه:" تلقينا العديد من المكالمات من المواطنين القلقلين من الضجة العالية التي خلقتها الطائرات المقاتلة"، وفق ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية.

طائرات تنشر الرعب في تل أبيب

وأضافت:" نود أن نوضح أنهم (الطيارون) يتدربون على العرض الجوي الذي سيجرى يوم الاستقلال. لا توجد حالة طوارئ".

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وسوريا من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، بعد هجوم إسرائيلي استهدف مطار التيفور العسكري وسط سوريا، موقعاً 14 قتيلاً، بينهم مستشارون إيرانيون.

وحذرت تل أبيب الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، الأربعاء، من أنهما سيختفيان عن خريطة العالم، في حال شنت إيران هجوماً انتقامياً عليها انطلاقاً من الأراضي السورية.

ورفعت القوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية من استعدادها وباتت في حالة من التأهب القصوى تحسباً لأي رد إيراني محتمل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.