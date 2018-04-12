وفاة طيار يوناني بعد سقوط طائرته الحربية

أثينا - (د ب أ):

توفي طيار يوناني إثر سقوط طائرته الحربية في بحر إيجة وذلك حسبما أعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس اليوم الخميس عبر حسابه على موقع تويتر.

وكانت الإذاعة اليونانية قد ذكرت في وقت سابق أن الطائرة كانت عائدة إلى قاعدتها عقب اعتراضها من قبل مقاتلات تركية شرق بحر إيجة.

وأوضحت الإذاعة أن الطائرة وهي من طراز ميراج 5 سقطت في البحر أثناء اقترابها من المطار الحربي بجزيرة سكيروس اليونانية.

يشار إلى أن هناك نزاعا منذ عقود بين اليونان وتركيا على حقوق السيادة ومنها السيادة في المجال الجوي فوق بحر إيجة مما تسبب مرارا في وقوع مناورات اعتراض للطائرات. وذكرت وسائل إعلام تركية أنه لم تكن هناك أي طائرة تركية في المنطقة وقت وقوع الحادث.