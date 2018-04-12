قبل انطلاقها.. تدشين الحسابات الرسمية للقمة العربية على التواصل الاجتماعي

القاهرة- (مصراوي):

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الثقافة والإعلام ومركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية، الحسابات الرسمية للدورة الـ29 للقمة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب"، حسبما أفادت صحيفة "عاجل".

وتواكب الحسابات أعمال الدورة الـ29 للقمة، التي تستضيفها السعودية في مدينة الظهران، عبر تغطية شاملة ومستمرة من خلال مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ انطلق حساب القمة على موقع تويتر بتغريدات حول الاجتماع التحضيري لكبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية.

ويعمل على إدارة الحساب فريق مشترك من مركزي التواصل الحكومي بوزارة الثقافة والاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية، وعلى مدار الساعة طوال مدة انعقاد القمة واجتماعاتها التحضيرية بين الرياض والظهران.

يبدأ توافد قادة الدول العربية المشارِكة في القمة العربية، على الدمام، اعتبارًا من السبت المُقبل. وسيكون في استقبالهم أمير المنطقة الشرقية أو نائبه، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. وستُعقد القمة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي.

وتناقش القمة العربية عدة قضايا ساخنة، على رأسها القضية الفلسطينية وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، فضلاً عن التصعيد الخطير للأوضاع في سوريا، والأزمات في كل من ليبيا واليمن، والأوضاع في العراق .

وغادر سامح شكري، وزير الخارجية، مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية الـ29 للقمة العربية، المقرر عقدها بمدينة الدمام يوم الأحد المقبل.