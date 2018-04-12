ترامب: لم أحدد موعد الضربة ضد سوريا

القاهرة - (مصراوي):

نقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الضربة التي قال إنه سيشنها على سوريا بعد الهجوم الكيماوي المزعوم على دوما.

فقال ترامب: "لم أقل من قبل متى ستكون الضربة ضد سوريا، قد يكون ذلك قريباً جداً أو في وقت أبعد".

وكان ترامب، استخدم حسابه عبر موقع "تويتر" للإعلان عن رد أمريكي على مزاعم استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما ضد المدنيين.

واعتبرت واشنطن أن روسيا هي التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد وبدونها لن يتمكن من الاستمرار في الهجمات التي تتسبب في مقتل المدنيين، وقال ترامب في تغريدة له صباح يوم الأربعاء إن على روسيا الاستعداد للصواريخ القادمة إلى سوريا.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكي (البنتاجون) أن المدمرة يو إس إس دونالد كوك، المزودة بـ60 صاروخًا من طراز توماهوك، قد غادرت ميناء قبرص باتجاه سوريا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى مرور عام على ضربة الولايات المتحدة الأمريكية لمطار الشعيرات العسكري، ردًا على هجوم كيماوي آخر استهدف خان شيخون.