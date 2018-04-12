وزير الخارجية الألماني يتحدث عن سوريا في ايرلندا و بريطانيا

برلين - (د ب أ):

توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس إلى ايرلندا وبريطانيا حيث ينتظر أن يلتقي بنظيره الايرلندي سيمون كوفيني و البريطاني بوريس جونسون في دبلين وأكسفورد ويتناقش معهما بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الضربة الانتقامية التي يحتمل أن توجهها الولايات المتحدة للنظام السوري ردا على الهجوم الكيماوي الذي يتهم النظام السوري بارتكابه بحق شعبه.

ومن غير المستبعد أيضا أن تتطرق المباحثات في أوكسفورد إلى تسميم العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال الذي تحمل بريطانيا ومعها ألمانيا وغيرها من الدول الغربية روسيا المسؤولية عن ارتكابه.

وتعمد ماس زيارة ايرلندا أولا ثم بريطانيا التي تتفاوض حاليا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من الاتحاد "ونعلم أن ايرلندا ستتأثر بشكل خاص من خرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" حسبما قال ماس قبل انطلاقه إلى ايرلندا وبريطانيا.

مضيفا: "لذلك فقد رأيت أنه من المهم بمكان إبلاغ شركائنا الايرلنديين بأن تماسك دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 هو ما يعنيني بالدرجة الأولى". وشدد ماس، القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحكومي، على أهمية ايرلندا كشريك لألمانيا وقال: "ينسحب ذلك بالذات على الإصلاحات التي نريد أن نقوم بها داخل الاتحاد بالتعاون مع فرنسا".

كما أكد ماس على أن بريطانيا ستظل شريكا مهما حتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وقال: "من الواضح لنا أننا نحتاج بريطانيا حتى بعد خروجها ونريد أن نتأكد أنها ستكون بصفتها طرفا دوليا فاعلا وجزءا من مجتمع القيم الغربي إلى جانب الاتحاد الأوروبي، إلى جانبنا".