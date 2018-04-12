وزير بريطاني: لا قرار بشأن الرد على هجوم دوما

القاهرة (مصراوي)

قال ديفيد ديفيز وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن بلاده لم تتخذ بعد قرارا بشأن الرد على هجوم كيماوي مزعوم في مدينة دوما السورية مضيفا أن أي خطوة ستخضع للبحث بترو شديد واستنادا إلى الأدلة.

ونقلت وكالة رويترز عنه قوله خلال مناسبة لصحيفة وول ستريت جورنال في لندن "لا قرار حتى الآن. ستجتمع الحكومة بكامل هيئتها الساعة 1530 (بالتوقيت الصيفي البريطاني) لبحث الأمر".

وتابع "الوضع في سوريا مروع. استخدام الأسلحة الكيماوية أمر يتعين على العالم منعه. لكن الظرف دقيق للغاية أيضا وعلينا اتخاذ هذا القرار بترو وعلى أساس مدروس".

ونقلت بي بي سي عن مصادر قولها إن رئيسة الحكومة تيريزا ماي تبدو مستعدة للانضمام إلى عمل عسكري في سوريا دون السعي للحصول على موافقة البرلمان أولا.

وحسبما علمت بي بي سي، فإن ماي متحفظة من مطالبة الولايات المتحدة بتأجيل أي تحرك حتى تتمكن من استشارة البرلمان.

وأفادت تقارير بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتخذ قرارا بشأن الرد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقد قال ماكرون إن أي ضربات سوف تستهدف "القدرات الكيميائية" للحكومة السورية.

في الوقت نفسه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الوضع قد "يخرج عن السيطرة".