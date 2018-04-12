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الشرطة العسكرية الروسية تنتشر في مدينة دوما السورية

11:47 ص الخميس 12 أبريل 2018
الشرطة العسكرية الروسية تنتشر في مدينة دوما السورية

دمشق - (د ب أ):

بدأت الشرطة العسكرية والخبراء الروس عملية الانتشار ونزع الالغام في مدينة دوما السورية بعد خروج جميع مسلحي جيش الاسلام باتجاه الشمال السوري.

وأكد مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عدم دخول اي عنصر من القوات الحكومية السورية إلى المدينة.

وأضاف أن " نائب محافظ ريف دمشق راتب عدس وهو من أبناء مدينة دوما دخل مساء أمس إلى المدينة بالتنسيق مع جيش الاسلام وتم رفع العلم السوري فوق جامع دوما الكبير وسط المدينة ".

وأشار إلى " خروج جميع قيادات جيش الاسلام وعائلاتهم مساء أمس بما فيه قائد جيش الاسلام عصام بويضاني الى الشمال السوري "، لافتا أن عدد الذين غادروا مدينة دوما حوالي 16500 شخص من المسلحين وعائلاتهم وبعض المدنيين ، ومن بقي في المدينة سوف يتم تسوية وضعه خلال مدة ستة أشهر.

وتعتبر مدينة دوما معقل قوات المعارضة في الغوطة الشرقية والتي خرجت من سيطرة القوات الحكومية السورية بداية عام 2012.

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