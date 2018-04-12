طالبان تسيطر على منطقة في إقليم غزنة الأفغاني

القاهرة - مصراوي:

قال مسؤول بالشرطة الأفغانية إن مسلحي حركة طالبان سيطروا على منطقة في إقليم غزنة قريبة من عاصمة الإقليم، صباح الخميس، وقتلوا أكثر من 12 شخصا بينهم حاكم المنطقة - وفق لسكاي نيوز.

وكانت منطقة خواجه عمري في غزنة تعد واحدة من أكثر المناطق أمنا بالإقليم.

وقال رمضان علي محسني نائب رئيس الشرطة في غزنة إن المسلحين قتلوا حاكم المنطقة علي دوست شمس وحراسه الشخصيين وسبعة من رجال الشرطة وخمسة من عناصر المخابرات الحكومية.

وأضاف أن مسلحي طالبان أحرقوا بعد ذلك مقر حاكم المنطقة.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان إن 20 شرطيا قتلوا في الهجوم.

ويعني سقوط منطقة خواجه عمري في يد طالبان مد نطاق سيطرة الحركة باتجاه مدينة غزنة عاصمة الإقليم التي يقطنها 150 ألفا وتقع على بعد 150 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الأفغانية كابل.

وعادة ما يتصاعد القتال في أفغانستان في الربيع بعد أن يذيب الدفء الثلوج التي تسد الممرات الجبلية مما يزيد من حركة المسلحين.