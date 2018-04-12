تمهيدا للقمة الكورية.. مستشارا الأمن القومي الأمريكي والكوري الجنوبي يجتمعان

دمشق- (أ ف ب):

توجه مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي شونج اوي يونج إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي المُعيّن حديثا جون بولتون، حسبما أفاد مسؤول، الخميس، في سيول حيث تتزايد المخاوف بشأن موقف واشنطن حيال كوريا الشمالية.

وعاد شونج الذي سلم شخصيا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لعقد قمة، إلى العاصمة الأمريكية الأربعاء، في زيارة لم تعلن مسبقا، في وقت تعد الدولتان الحليفتان لقمتيهما المقبلتين مع الزعيم الكوري الشمالي.

وسيلتقي شونج مع بولتن، الخميس، وفقًا لما صرّح به مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية للصحفيين.

وأضاف أن اللقاء يهدف إلى "تنسيق وجهات النظر قبل القمتين بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وستنعقد القمة الكورية النادرة بعد أسبوعين، فيما يتوقع أن تجري القمة بين ترامب وكيم في مايو.

وأثار تعيين بولتون هذا الأسبوع، وهو سفير سابق لدى الامم المتحدة ومدافع شديد عن خيار الضربة الأمريكية الأولى على كوريا الشمالية، مخاوف في سيول على مستقبل الانفراج الدبلوماسي الجاري في شبه الجزيرة الكورية.

ويختلف موقف بولتن حيال بيونجيانج بشدة عن موقف الحكومة الكورية الجنوبية التي سعت لعقد لقاء مبكر معه، وفقًا لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال الأستاذ في جامعة الدراسات حول كوريا الشمالية في سيول، كو كاب وو، إن "بولتن لا يذكر حتى إمكانية التوصل إلى اتفاقية سلام مع بيونجيانج" وهو ما يسعى إليه الجنوب.

وأضاف "إذا ما تدخل بولتون في العملية الدبلوماسية الجارية (مع الشمال)، عندها تزداد الحاجة إلى التنسيق".

ومن المتوقع أن يجتمع كيم مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إين في 27 أبريل، في سياق تقارب متزايد بين الكوريتين بدأ مع مشاركة الشمال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الجنوب.

من جهة أخرى، وافق ترامب على لقاء كيم الشهر المقبل لبحث مسألة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة، من غير أن يتم الاتفاق بعد على مكان وتاريخ محدد للقمة.

وذكرت وكالة يونهاب أن سفارة كوريا الجنوبية في واشنطن ووزارة الخارجية الأمريكية وافقتا على إقامة "خط ساخن" تحضيرا للقمتين.