الجيش الروسي: رفع العلم السوري في دوما

دمشق- (أ ف ب):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أنه تم رفع العلم السوري في مدينة دوما قرب دمشق، في مؤشر على أن القوات الحكومية سيطرت على الغوطة الشرقية بالكامل.

لكن لم يصدر أي تأكيد بعد من قبل النظام السوري بشأن السيطرة على دوما، التي كانت آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوظة الشرقية.

ونقلت وكالة انترفاكس عن رئيس "المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا"، الجنرال يوري يفتوشينكو، قوله: "وقع اليوم حدث هام للغاية في تاريخ سوريا حيث رُفع علم النظام فوق مبنى في مدينة دوما ما يعد مؤشرا على السيطرة عليها وبالنتيجة على الغوطة الشرقية كاملة".

وبث التلفزيون الروسي مشاهد تظهر العلم السوري معلقا على مبنى لم يتم تحديده فيما بدت حشود تلوح بالاعلام السورية وسط أبنية تحمل آثار القصف.

وكذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، بأن شرطتها العسكرية بدأت بتسيير دوريات في دوما غداة الإعلان عن خطة الانتشار.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن بيان لوزراة الدفاع أنه "من اليوم، تعمل وحدات الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية في مدينة دوما. إنهم ضامن للحفاظ على القانون والانضباط في المدينة".

وذكر الجيش الروسي أن الوضع في دوما يعود إلى طبيعته فيما تم اجلاء 166644 شخصا من المدينة عبر ممر إنساني.

وانتشرت الشرطة العسكرية الروسية داخل دوما هذا الأسبوع في إطار اتفاق مع جيش الإسلام الذي سيطر عليها لسنوات.