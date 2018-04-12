مصادر عسكرية: مقتل أكثر من 20 حوثيا في مواجهات مع الجيش اليمني

صنعاء (أ ش أ):

لقي أكثر من 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي مصرعهم، وأصيب آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني في مديرية كتاف شمال غربي محافظة صعدة (شمالي البلاد).

و نقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، عن مصادر عسكرية يمنية قولها "إن قوات الجيش سيطرت على عدد من التلال والمرتفعات في الجبهة الشمالية لمديرية كتاف، بعد معارك عنيفة مع المتمردين، الذين تم أسر 5 منهم في وادي العطفين والصوح المقابل لمركز المديرية.

وأضافت المصادر أن القوات الشرعية تحاصر مليشيا الحوثي في مركز مديرية كتاف من ثلاثة محاور، وتخوض معها مواجهات منذ انطلاق العمليات العسكرية السبت الماضي.

كما قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع ميليشات الحوثي في كلية الطيران قاعدة الديلمي العسكرية الجوية الخاضعة للحوثيين والواقعة بجوار مطار صنعاء شمالي العاصمة.

أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط قتلي في مليشيا الحوثي وإصابة آخرين في قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني استهدف مواقع متفرقة للمليشيات بجبهة صرواح بمحافظة مأرب، وأوضحت أن مقاتلات التحالف استهدفت أيضا عربة لميليشيات الحوثي في منطقة فضحة بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، مما أسفر عن مقتل جميع من فيها من مسلحين.