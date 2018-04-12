البيت الأبيض: ترامب يبحث هاتفيا مع أردوغان الأزمة في سوريا

واشنطن (أ ش أ):

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أرودغان الأزمة في سوريا.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم /الخميس/، عن بيان للبيت الأبيض قوله: إن الطرفين اتفقا على البقاء على اتصال بشأن الأزمة.

ومن جهتها، قالت الرئاسة التركية إن الرئيسان ترامب وأردوغان "تبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في سوريا"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتأتي المحادثات بين الرئيسين بعد أن وجه ترامب تحذيرا إلى روسيا بسبب دعمها للرئيس السوري بشار الأسد.

وفي سياق أخر، أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيات الحوثي على العاصمة السعودية الرياض.

وقالت نويرت، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، "إن بلادها تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها وحدودها ضد أي تهديدات خارجية التي يدعمها النظام الإيراني من خلال تقديم الأسلحة للميليشيات الحوثية".

وطالبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جميع الأطراف المعنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات لايجاد حل سياسي ينهي الحرب في اليمن.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أعلن، أمس، تمكن قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه المملكة.