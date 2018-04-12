الخزانة الأمريكية: العقوبات على إيران لا تعني الانسحاب من الاتفاق النووي

واشنطن (أ ش أ):

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن " إن قرار الرئيس دونالد ترامب عدم تجديد رفع العقوبات على إيران لا يعني بالضرورة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015 ".

وأضاف منوشن - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم / الخميس / - أن إدارة ترامب تجري محادثات مع الحلفاء ولن تتخذ خطوات "مفاجئة" ، لافتا إلى أن قرر الرئيس بعدم توقيع (الإعفاء من العقوبات) لا يعني بالضرورة أننا سننسحب من الاتفاق .. وهذا يعني أنه سيعاد فرض العقوبات الرئيسية والثانوية".

يذكر أن الاتفاق النووي بين إيران والدول الست ( الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا)، ينص على أن تحد طهران من أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.

وفي 12 يناير طلب ترامب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن توافق على إصلاح ما أسماه بـ "عيوب الاتفاق" وإلا فإنه لن يستجيب لتمديد رفع العقوبات الأميركية عن إيران.