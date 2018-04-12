الدفاع الروسية: الجيش السوري يسيطر على الغوطة الشرقية بالكامل

موسكو (أ ش أ):

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن استعادة الجيش السوري كامل السيطرة على مدينة دوما، آخر معقل لمسلحي "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، عن رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية يوري يفتوشينكو في تصريح صحفي: قوله "شهدنا اليوم على حدث هام في تاريخ الجمهورية العربية السورية، وهو رفع العلم السوري فوق دوما، إعلانا عن استعادتها بالكامل من سيطرة المسلحين، وتطهير كامل الغوطة الشرقية منهم".

وذكر يفتوشينكو أن الشرطة العسكرية الروسية دخلت إلى دوما لضمان الأمن والنظام العام في المدينة، وصيانة القانون فيها حتى تسليم إدارتها للسلطات السورية المدنية.

وأضاف رئيس المركز الروسي للمصالحة أن مسلحي "جيش الإسلام" سلموا أكثر من 400 قطعة سلاح مع رحيلهم عن دوما، وأن 41213 شخصا غادروها منذ 28 فبراير، ليصل بذلك إجمالي المدنيين الذين تم إجلاؤهم عن الغوطة الشرقية تحت إشراف الجانب الروسي إلى 165123 شخصا بينهم 250 كانوا مختطفين لدى المسلحين.