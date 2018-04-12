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العدل الأمريكية تتهم بلغاريا بتصدير قطع غيار طائرات محظورة إلى سوريا

07:13 ص الخميس 12 أبريل 2018
العدل الأمريكية تتهم بلغاريا بتصدير قطع غيار طائرات محظورة إلى سوريا

وزارة العدل الأمريكية

واشنطن (أ ش أ):

وجهت السلطات الأمريكية اتهاما إلى بلغاري بتصدير قطع غيار طائرات إلى سوريا، ما يشكل انتهاكا لحظر أمريكي، حسب ما قالت وزارة العدل الأمريكية.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الخميس، عن بيان للوزارة قوله: إن جيلياز أندريف (29 عاما) عمل في مكتب شركة (إيه.دابليو ترونيكس) في بلغاريا، الذي قام بتصدير قطع غيار طائرات ومعدات إلى الخطوط الجوية السورية، التي أدرجتها واشنطن على قائمة للحظر.

وتتخذ شركة (إيه.دابليو ترونيكس) من مدينة ميامي الأمريكية مقرا لها.

وتمتلك مكاتب في بلغاريا وفرنسا والمملكة المتحدة وهونج كونج.

هذا المحتوى من

Asha
السلطات الأمريكية بلغاريا سوريا وزارة العدل الأمريكية
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