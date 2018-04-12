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جوتيريش يحذر من "خروج الوضع عن السيطرة" في سوريا

06:29 ص الخميس 12 أبريل 2018
جوتيريش يحذر من "خروج الوضع عن السيطرة" في سوريا

أنطونيو جوتيريش

نيويورك (د ب أ):

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الأربعاء، من إمكانية "خروج الوضع عن السيطرة" في سورية، داعيا إلى بذل كافة الجهود لتجنب ذلك.

وقال جوتيريش في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد أعربت أمس عن غضبي إزاء التقارير التي تفيد باستمرار استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية".

وأضاف: "واليوم ، اتصلت بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لكي أكرر قلقي العميق بشأن مخاطر المأزق الحالي، وشددت على ضرورة تجنب خروج الوضع عن نطاق السيطرة".

وتابع: "دعونا ألا ننسى أنه ، في نهاية المطاف ، يجب أن تكون جهودنا متعلقة بإنهاء المعاناة الرهيبة للشعب السوري".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نيويورك سوريا

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