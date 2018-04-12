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ماي تجتمع بالحكومة البريطانية اليوم لاتخاذ قرار بشأن سورية

04:37 ص الخميس 12 أبريل 2018
ماي تجتمع بالحكومة البريطانية اليوم لاتخاذ قرار بشأن سورية

ماي تجتمع بالحكومة البريطانية

لندن (د ب أ):

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستجتمع بحكومتها اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن استجابة بريطانيا للهجوم الكيماوي المزعوم في سورية.

وبحسب الهيئة ، سينظر الوزراء في خيارات لدعم العمل العسكري الذي لوحت به الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وكانت ماي أعلنت استعدادها لاتخاذ إجراء ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد "دون العودة أولا للبرلمان البريطاني".

وقالت ماي: "جميع المؤشرات تدل على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن الهجوم".

هيئة الإذاعة البريطانية الحكومة البريطانية تيريزا ماي الهجوم الكيماوي

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