فنزويلا تعلق علاقاتها مع المزيد من الشركات البنمية

كاراكاس (د ب أ):

أعلنت فنزويلا أمس الأربعاء تعليق علاقاتها مع المزيد من الشركات البنمية، بعد أن قالت في البداية إن الإجراء يتعلق بـ 46 منها فقط.

وستقوم فنزويلا بتجميد حسابات الشركات البنمية "المرتبطة بعصابات حكومة الرئيس خوان كارلوس فاريلا"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الوطنية (إيه في إن) عن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي.

ولم يذكر العيسمي الشركات المعنية.

وقالت فنزويلا الأسبوع الماضي إنها علقت العلاقات مع 46 شركة و22 فردا ، من بينهم فاريلا ، لمدة 90 يوما. وأدى هذا الإعلان إلى قيام شركة الطيران البنمية "كوبا" بتعليق رحلاتها من وإلى كاراكاس.

وتتهم فنزويلا بنما بتخريب اقتصادها من خلال غسل الأموال ، بعد أن وضعت بنما كبار المسؤولين الفنزويليين على قائمة مراقبة على خلفية الاتهام نفسه.

وتبادلت الدولتان استدعاء سفيريهما.

وحظرت بنما يوم الثلاثاء على العديد من شركات الطيران الفنزويلية التحليق فوق أراضيها.

وستتصدر الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا جدول أعمال قمة الأمريكتين في ليما يومي الجمعة والسبت ، حيث من المتوقع أن يزيد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الضغوط على النظام الفنزويلي الذي تعتبره واشنطن ديكتاتوريًا.