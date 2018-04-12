تقرير: اختطاف عامل إغاثة ألماني غربي النيجر

برلين (د ب أ):

ذكر تقرير إعلامي أن عامل إغاثة ألمانيا اختطف في غربي النيجر أمس الأربعاء.

وأفاد موقع "أكتو نيجر" الإخباري أنه من المعتقد أن إسلاميين نفذوا عملية الخطف التي وقعت بالقرب من بلدة أيرو القريبة من الحدود مع مالي.

وأضاف أن المهاجمين هاجموا قافلة صغيرة تابعة لمنظمة غير حكومية وأضرموا النار في السيارات ثم هربوا مع عامل الإغاثة.

ولم تدل وزارة الخارجية الألمانية بأي تعليق على الفور.

ونشرت فرنسا حوالي 4 آلاف جندي لدعم دول منطقة الساحل ، على الطرف الجنوبي من الصحراء الكبرى ، في القتال ضد المتمردين الإسلاميين.