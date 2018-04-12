مصدر أمني عراقي: إصابة أربعة عناصر من الحشد بهجوم لـ"داعش" جنوبي تكريت

بغداد (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين العراقية بأن أربعة عناصر من الحشد الشعبي اصيبوا بهجوم لـ"داعش" على معسكر تدريبي جنوب تكريت.

وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية مساء أمس الأربعاء، إن "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي هاجموا مساء اليوم معسكر البنى التحتية التدريبي التابع للحشد الشعبي الواقع في منطقة محطة بلد جنوب تكريت، ما أسفر عن اصابة أربعة عناصر من الحشد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الهجوم كان من منطقة الحضيرة الغربية الواقعة خلف المعسكر وهي منطقة محررة وآمنة"، مشيرا الى أن "المعسكر استقبل تعزيزات عسكرية في أعقاب الهجوم النوعي والمباغت لداعش".

يذكر أن محافظة صلاح الدين تم تحريرها في وقت سابق من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، إلا أنه ما تزال هناك خلايا نائمة للتنظيم تقوم بين فترة وأخرى بشن هجمات على القوات الأمنية والمدنيين تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى.