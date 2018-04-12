البيت الأبيض: لا قرار بشكل نهائي بشأن سورية وجميع الخيارات مطروحة

واشنطن (د ب أ):

ذكر البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن سورية، مضيفا أن "جميع الخيارات مطروحة".

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لم يتم اتخاذ قرار نهائي"، مضيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم يحدد جدولا زمنيا".

جاءت تصريحات ساندرز ردا على تساؤلات للصحفيين بشأن سلسلة من التغريدات نشرها ترامب في وقت سابق الأربعاء وأشار فيها إلى تنفيذ عمل عسكري وشيك على سورية.

وقالت ساندرز إن الولايات المتحدة تواصل التشاور بشكل مستمر مع إسرائيل والسعودية وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى لدى دراستها الرد على هجوم كيماوي مزعوم في مدينة دوما السورية.

وكان ترامب قد نشر في وقت سابق تغريدة دعا فيها روسيا إلى وقف "سباق التسلح".

وقال ترامب إن العلاقات بين بلاده وروسيا "في أسوأ مراحلها حاليا، بما في ذلك فترة الحرب الباردة".

وجاءت هذه التغريدة بعد دقائق من تغريدة أخرى كتب فيها ترامب :"لقد تعهدت روسيا بإسقاط أي وجميع الصواريخ التي يتم إطلاقها على سورية. استعدي يا روسيا، لأنها قادمة.. ستكون بارعة وحديثة و/ذكية/ ... عليكم ألا تكونوا شركاء لـ/حيوان قاتل بالغاز/ يقتل شعبة ويستمتع بذلك!"، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.