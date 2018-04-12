الخطوط الكويتية توقف رحلاتها إلى بيروت بسبب "خطورة الطيران"

(مصراوي)

قررت الخطوط الجوية الكويتية وقف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بداية من الخميس وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل التوترات الجارية حاليًا بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات ضد سوريا.

ونقلت قناة سكاي نيوز، أن الخطوط الكويتية قامت بخطوتها بعد تحذيرات أمنية "جادة" بخصوص خطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن عدد من شركات الطيران حول العالم قد غيّرت من مسار رحلاتها بسبب التهديدات ببدء حرب في الأجواء السورية.

ومن جانبها قالت الخطوط الجوية الأردنية، إنها تراقب الوضع في سوريا عن كثب، وأنها ستواصل تقييم أية تطورات متعلقة بالحديث عن ضربة عسكرية أمريكية مرتقبة، وأكدت في الوقت نفسه أنه لا يوجد حتى اللحظة أي تغيير على مسار رحلاتها في المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، الأربعاء، أن الخطوط الملكية الأردنية تراقب الوضع عن كثب، وستواصل تقييم أية تطورات على صعيد وقوع ضربة أمريكية على سوريا، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تغيير على مسار رحلات الشركة في المنطقة".