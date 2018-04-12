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غارات إسرائيلية على مواقع متفرقة في قطاع غزة

12:28 ص الخميس 12 أبريل 2018
غارات إسرائيلية على مواقع متفرقة في قطاع غزة

أرشيفية

القاهرة - (مصراوى):
ذكرت وسائل إعلام محلية فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف بعدة صواريخ مواقع لـ"المقاومة" وسط قطاع غزة.

كما أفاد مراسل قناة "روسيا اليوم" أن القوات الإسرائيلية استهدفت موقع أبو جراد وسط قطاع غزة بصاروخ ومكب النفايات شرق جحر الديك بقذيفة مدفعية، كما قصفت موقع الحشاشين بـ3 صواريخ.

ولم يصدر أي تعليق من قبل الجانب الإسرائيلي، إلا أن المتحدث باسم جيشه، أفيخاي أدرعي، أكد في وقت سابق من الأربعاء أن إسرائيل تعتبر حركة "حماس" مسؤولة عن كل حادث يجري أو ينطلق من قطاع غزة ولن تسمح "للمنظمة الإرهابية بتحويل منطقة الجدار إلى ساحة مواجهة".

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