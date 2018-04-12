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أردوغان يبحث هاتفيا مع ترامب التطورات في سوريا

12:27 ص الخميس 12 أبريل 2018
أردوغان يبحث هاتفيا مع ترامب التطورات في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

انقرة - (د ب ا):

بحث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مساء اليوم الاربعاء في اتصال هاتفي، مع نظيره الامريكي دونالد ترامب التطورات في سورية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

كانت تركيا والولايات المتحدة قد حملتا الحكومة السورية المسؤولية عن الهجوم الذي يشتبه باسلحة كيماوية في الغوطة الشرقية لدمشق ، وطالبت أنقرة المجتمع الدولي بالتحرك.

كان ترامب قد هدد بتوجيه ضربة لسورية على خلفية الهجوم يوم السبت الماضي.

من جانبها،نفت سوريا وروسيا شن الهجوم

اردوغان سوريا ترامب

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