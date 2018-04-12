نتنياهو يحذر إيران عشية إحياء المحرقة اليهودية

تل أبيب - (د ب أ):

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران، مشبها إياها بالنظام النازي، بينما تحتفل إسرائيل بذكرى مقتل 6 ملايين يهودي أثناء المحرقة.

وقال نتنياهو اليوم الاربعاء في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست في القدس "لدي رسالة الى الحكام الايرانيين، لا تختبروا عزيمة دولة اسرائيل، هذه ليست كلمات جوفاء".

وجاء التحذير في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لضربة أمريكية محتملة في سورية بسبب استخدام الحكومة السورية المزعوم للأسلحة الكيماوية.

ويبدو أن نتنياهو يؤيد توجيه الضربة قائلاً إن كل جيل يجب أن "يواجه الشر والعدوان".

وأضاف "رأينا الأطفال السوريين يقتلون بأسلحة كيماوية. الفزع مزق قلوبنا".

وقال نتنياهو في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن إسرائيل "لن تسمح بوجود عسكري لإيران في سوريا".