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البيت الأبيض لايستبعد استهداف القوات الروسية في سوريا

11:51 م الأربعاء 11 أبريل 2018
البيت الأبيض لايستبعد استهداف القوات الروسية في سوريا

سارا ساندرز

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز، أن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية توجيه ضربات نحو القوات العسكرية الروسية في سوريا خلال الرد العسكري المخطط على الهجوم الكيميائي الذي شهدته مدينة دوما السبت الماضي.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين حول تهديدات الرئيس ترامب عبر "تويتر" وإمكانية حدوث صدام بين القوات الأميركية والروسية، قالت ساندرز: "هذا يعني أن كافة الخيارات واردة"، مضيفة: "أن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية توجيه ضربات ضد القوات الروسية في سوريا خلال الرد العسكري المخطط ضد سوريا

كما أكدت المتحدثة أن "ترامب يعتبر أن سوريا وروسيا تتحملان مسؤولية هذا الهجوم الكيميائي"، لافتة إلى أن القرار النهائي حول توجيه الضربة لم يتخذ بعد.

وتابعت قائلة: "الضربة مازالت واحدة ضمن خيارات واشنطن".

وكان ترامب قد كتب على "تويتر"، الاربعاء، أن روسيا عليها الاستعداد لإسقاط الصواريخ التي سيتم إطلاقها على سوريا قريبًا، واصفًا صواريخ بلاده بـ"الرائعة والذكية".

وتتهم الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الحكومة السورية بتنفيذ هجوم كيميائي مزعوم في منطقة الغوطة الشرقية بمدينة دوما، أسفر عن مقتل 60 قتيلًا وهو ما تنفيه كل من موسكو ودمشق.

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