وزير الخارجية اليمني يصف لقاءات الحكومة بالمبعوث الأممي بـ "البناءة"

صنعاء - (د ب أ):

وصف عبدالملك المخلافي وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، مساء اليوم الأربعاء، لقاءات حكومته مع مارتن جريفيث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بـ "البناءه".

وقال المخلافي في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الحكومة اليمنية تجدد دعمها لمسار السلام والمبعوث الاممي إلى اليمن".

وحمل المخلافي "مليشيا الحوثي مسؤولية اعاقة السلام والتمسك بالسلاح والحرب واستمرار معاناة الشعب اليمني خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، التقى الرئيس هادي بالمبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد جريفيث أن المجتمع الدولي، حريص على إنهاء الحرب، وإحلال السلام في اليمن، التي تشهد حربا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتشهد اليمن منذ اكثر من ثلاث سنوات معارك عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلاً عن تسببها بتردي الوضع الإنساني.