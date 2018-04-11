البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا حول الضربة العسكرية ضد سوريا

(مصراوي)

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يضع حيزًا زمنيًا لإطلاق العملية العسكرية ضد النظام السوري.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، توجد العديد من الخيارات للتعاطي مع تطورات الملف السوري وهي قيد الدراسة.

وحمّل البيت الأبيض روسيا والنظام السوري مسؤولية هجوم دوما الكيماوي، موضحًا أن ترامب لم يتخذ قراره النهائي بشأن الضربة العسكرية ضد النظام السوري.

واتّهمت ساندرز، روسيا، بالفشل في دفع النظام السوري للتخلي عن الأسلحة الكيماوية.

ومن ناحية أخرى، أعرب ترامب - حسب تصريحات ساندرز - عن قلقه تجاه توجهات المحقق الخاص روبرت مولر الذي يتولى التحقيق في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.