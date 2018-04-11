مركز المصالحة الروسي: جيش الإسلام سلم أكثر من 400 قطعة سلاح عند مغادرة "دوما"

(مصراوي)

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن مسلحي جيش الإسلام، سلموا أكثر من 400 قطعة سلاح من بينها رشاشات وقاذفات قنابل وقناصات للمركز عند خروجهم من مدينة "دوما" المحاصرة، بجسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وفي موجز صحفي يومي، مساء الأربعاء، أوضح رئيس المركز (ومقره قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية) يوري يفتوشينكو، أن من بين الأسلحة التي تم تسليمها رشاشات خفيفة وثقيلة، وقاذفات للقنابل، وبنادق عادية وخاصة للقنص.