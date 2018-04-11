صورة| وزير الدفاع الأمريكي يلتقي ترامب في اجتماع غير مجدول

(مصراوي)

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، بأن وزير الدفاع جيمس ماتيس وصل إلى البيت الأبيض، للقاء الرئيس دونالد ترامب في اجتماع غير مجدول، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، الكولونيل مايكل أندروز، صرح أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس سيجتمع مع الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض بعد الظهر لبحث أمور متعلقة بمجموعة مواضيع، أبرزها سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الدفاع الأمريكي، أن البنتاجون جاهز لتوفير خيارات للرئيس دونالد ترامب بشأن توجيه ضربات في سوريا.

وقال ماتيس ردًا على سؤال عن استعداد واشنطن لاستهداف القوات الحكومية السورية: "نحن جاهزون لتقديم خيارات عسكرية عدة إذا رأى الرئيس أنها ضرورية".

ووجه ترامب، اليوم الأربعاء، عبر حسابه في "تويتر"، إنذارًا إلى روسيا بتوجيه ضربة صاروخية إلى سوريا، داعيًا موسكو إلى الاستعداد لذلك.