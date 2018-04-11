هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب جنوب شرقي إيران

طهران - (د ب ا):

ضربت هزة ارضية بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر، مساء اليوم الاربعاء، ضواحي بلدة هجدك التابعة لمحافظة كرمان الواقعة جنوب شرقي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن هذه الهزة وقعت في الساعة 04ر17 بتوقيت جرينتش،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف أن مركز الهزة الارضية كان على عمق 8 كم من سطح الأرض.

وعادة ما تشهد مختلف مناطق محافظة كرمان هزات أرضية مستمرة علي مدى العام تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة والقوية نسبيا.

يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب أحدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في شهر يونيو عام 1990 وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص واصابة 100 ألف آخرين. وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.