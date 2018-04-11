زوكربرج بعد ضغوط: استحداث بعض الضوابط في "فيسبوك" أمر حتمي

واشنطن - (د ب أ):

قال مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن الحكومة الأمريكية ستمرر المزيد من اللوائح التنظيمية بشأن العمليات التي تجري على منصة التواصل الاجتماعي التي أسسها.

وقال زوكربرج (33 عاما) لأعضاء لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي : "أعتقد أن استحداث بعض الضوابط أمر حتمي" مع تزايد أهمية الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وزوكربرج الآن في اليوم الثاني للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس بسبب خرق كبير لخصوصية البيانات، اعتذر عنه مرارا وتكرارا.

وبينما هيمن شرحه لخرق البيانات ورد فعل فيسبوك على شهادته أمس الثلاثاء في مجلس الشيوخ، سرعان ما تحول اليوم الموضوع إلى الضوابط.

وأثار العديد من أعضاء اللجنة إمكانية إشراف الحكومة على الموقع، حيث قال البعض إنه ضروري لمنع الفضائح المتعلقة بالخصوصية مثل واقعة شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية.

واضطر فيسبوك مؤخرًا إلى الاعتراف بأن بيانات 87 مليون مستخدم قد أسيء استخدامها بعد أن قام بعض المستخدمين بتحميل أحد التطبيقات التي شاركت فيما بعد بياناتهم وبيانات أصدقائهم مع شركة الأبحاث البريطانية.

وحذر زوكربرج من أن أي تشريع يقترحونه لمنع مثل هذه الخروقات في البيانات قد يضر بالشركات الناشئة.

وأضاف زوكربرج: "أعتقد أن اللوائح التنظيمية تضع في كثير من الأحيان قواعد يمكن لشركة كبيرة ،مثل شركتنا الامتثال لها بسهولة ، لكن الشركات الصغيرة الناشئة لا تستطيع".

وقال أحد أعضاء اللجنة إنه يعتقد أن الوقت حان لإصدار الكونجرس تشريعات (حول الضوابط).

وقال فرانك بالون، وهو نائب ديمقراطي من نيوجيرسي: "إذا كان كل ما نفعله هو عقد جلسة ولم يحدث شيء، فإننا نكون قد أخفقنا في تحقيق أي شيء".